ВСУ идут: под Херсоном эффектно горит склад боеприпасов оккупантов (видео)

Склад расположен недалеко от Чернобаевки

В селе Киселевка Херсонской области, на 119 день противостояния российским захватчикам, украинские защитники попали во вражеский состав боеприпасов. В здании вспыхнул масштабный пожар, дым от которого виднеется за сотни метров от очага возгорания.

Поселок Киселевка, где вспыхнул склад с вражескими боеприпасами

Как сообщают здешние Телеграмм-каналы, склад, где хранилось большое количество ресурсов оккупационной армии, вспыхнул в среду, 22 июня. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за попадания снарядов. На кадрах видны плотные клубы дыма, поднимающиеся в небо. Местные жители отмечают, что удар был нанесен бойцами Вооруженных сил Украины.

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ВСУ нанесли удар по составу боеприпасов россиян

Стоит отметить, что официальной информации от Генерального штаба Вооруженных сил о том, что состав оккупационной армии подорвали именно украинские военные, нет.

Горит склад боевприпасов неподалеку от Чернобаевки

Напомним, что на протяжении последних дней украинские защитники активно продвигаются вглубь Херсонского направления. Бойцы ВСУ уверенно оттесняют российских оккупантов с уже укреплённых ими позиций. В результате чего, врагу пришлось отступить не только с первого, но и со второго и третьего звена оборонных рубежей и понести серьезные потери в противостоянии украинцам. Сейчас в Херсонской области украинское войско имеет значительное преимущество над вражеской армией.

Учитывая значительный успех бойцов ВСУ и осознание вражеской армии того, что она теряет занимаемые позиции, россияне усилили обстрелы на южном направлении, чтобы получить хотя бы незначительное преимущество над украинцами.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как накануне украинские военные нанесли мощный удар по вражеским позициям на острове Змеиный.