ВСУ постарались: последствия нового удара по позициям рф на Змеином сняли со спутника

Часть российских солдат явно пожалела о том, что заявилась на остров

Факт мощного удара украинских защитников по российским позициям на острове Змеиный во вторник, 21 июня, был подтвержден снимками знаменитой компании Maxar. Её представители рассказали, что регион снимали на протяжении нескольких дней, и это позволяет сравнить ситуацию "до" и "после" украинской контратаки.

Как объяснил один из сотрудников Maxar Майк Ескель, две сравнительных фотографии были сделаны с разницей в пять дней — 17 и 21 июня соответственно. Изменения в инфраструктуре острова доказывают успех украинского удара по оккупантам.

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На фото четко видно большое количество выжженной травы, где, предположительно, могла стоять важная тяжелая и различная автомобильная, а также локационная техника.

Фото за 17 июня

Фото за 21 июня

Помимо этого также была повреждена башня на юге Змеиного — вероятно, она помогала российским захватчикам держать связь со своим командованием.

Фото за 17 июня

Фото за 21 июня

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об актуальной ситуации по всей линии фронта. Для анализа происходящего мы использовали свежие карты боевых действий в Украине.