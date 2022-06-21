В шаге от Чернобаевки: ВСУ существенно продвинулись к Херсону (карта)

Украинские защитники шаг за шагом освобождают Херсонщину

Во вторник, 21 июня, на 118-й день полномасштабного вторжения рф в Украину ВСУ освободили стратегический населенный пункт на Херсонском направлении.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live.

По словам Арестовича, украинские силы обороны сумели занять поселок Киселевка, что находится в 15 км от областного центра.

Положение сил вблизи Херсона

"На Херсонском направлении происходят артиллерийские дуэли и тактические действия сторон. Единственное, что в результате наших тактических действий ВСУ продвинулись к трассе Николаев — Херсон и заняли Киселевку. Это весьма существенное продвижение, до Херсона осталось 15 км", — заявил Арестович.

Арестович также добавил, что самая тяжелая ситуация для ВСУ сейчас под Северодонецком, где во вторник произошло большое наступление врага, в результате которого ВСУ потеряли контроль над несколькими населенными пунктами.

Ранее сообщалось, что в Украину наконец-то прибыла первая партия тяжелой артиллерии из Германии — самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000.