В Украину прибыла первая партия тяжелой артиллерии из Германии: что получили военные

В Офисе президента говорят, что немецкие партнеры дадут еще большее оружия

Во вторник, 21 июня, Украина получила от Германии первые самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000. Их уже передали украинским артиллеристам.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook. Он отметил, что гаубицы приехали с подготовленными украинскими экипажами.

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"Важно. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, который усиливает нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", — отметил глава Минобороны.

Он добавил, что Силы обороны Украины во главе с главнокомандующим Валерием Залужным используют предоставленное вооружение на 100% эффективно.

Резников также поблагодарил немецких партнеров, особенно министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, и добавил, что появление Ph2000 – это пример кооперации в поддержку Украины.

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Тем временем глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Германия готова предоставить Украине еще больше оружия, в частности:

30 самоходных артиллерийских установок Gepard;

комплексы ПВО IRIS-T SLM;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;

бронетранспортеры М113;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

500 зенитных ракет STINGER и многое другое.

"Это очень нужная помощь для нашей армии. Будем еще крепче — скорее победим", — резюмировал глава Офиса президента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США могут удвоить количество сверхважного оружия, отправленного в Украину. Также мы писали, что Белый дом официально объявил о поставках военной помощи Украине в размере 700 млн долларов.