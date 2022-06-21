Массово дезертируют после встречи с ВСУ: сотни российских беглецов ищут в лесах Харьковщины

Командиры оккупационной армии начали поиски дезертиров под Гороховаткой

В Харьковской области около 200 оккупантов после возвращения с мест боевых действий дезертировали со службы и сбежали в лес.

Как сообщает пресс-служба Боровского поселкового совета, через Боровую и другие населенные пункты территориальной общины в последнее время идет множество российской военной техники и солдат.

Отмечается, что после боев под Изюмом в населенный пункт Гороховатка зашло большое количество раненых российских военных с поврежденной техникой. Там они остановились для временной реабилитации.

"Есть информация, что около 200 рашистов после захода в деревню сбежали и скрываются в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", — говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что колоны "свежих" российских войск двигаются через Боровую и Пески-Радьковские в сторону Донецкой области с купянского направления. Также войска идут на Лиман через Чернещину и Дружелюбовку.

Отмечается, что часть войск остается неподалеку от Песок-Радьковских.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 20 июня в Харькове и области слышали около шести взрывов. По всей видимости, обстрел производился с территории неподалеку от Белгорода, поскольку жители города могли своими глазами видеть отлеты ракет.