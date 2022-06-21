Масово дезертують після зустрічі з ЗСУ: сотні російських втікачів шукають у лісах Харківщини

Командири окупаційної армії розпочали пошуки дезертирів під Гороховаткою

На Харківщині близько 200 окупантів після повернення з місць бойових дій дезертували зі служби та втекли до лісу.

Як повідомляє пресслужба Борівської селищної ради, через Борову та інші населені пункти територіальної громади останнім часом йде безліч російської військової техніки та солдатів.

Зазначається, що після боїв під Ізюмом до населеного пункту Гороховатка зайшла велика кількість поранених російських військових із пошкодженою технікою. Там вони зупинилися для тимчасової реабілітації.

"Є інформація, що близько 200 рашистів після заходу в село втекли та ховаються в лісі. Їхні командири організовують пошуки дезертирів", — йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що колони "свіжих" російських військ рухаються через Борову та Піски-Радьковські у бік Донецької області з куп’янського напрямку. Також війська йдуть на Лиман через Чернещину та Дружелюбівку.

Зазначається, що частина військ залишається неподалік Пісок-Радьковських.

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Як повідомлялося раніше, у ніч на 20 червня у Харкові та області чули близько шести вибухів. Очевидно, обстріл проводився з території неподалік Білгорода, оскільки жителі міста могли на власні очі бачити відльоти ракет.