У Харкові та Одесі було голосно: що відомо (фото, відео)

Вибухи чули в різний час і поза оголошенням повітряної тривоги

На Одещині та Харківщині цієї ночі чули вибухи — Харківську область обстріляли з Білгорода, тоді як в Одесі звуки мали різне походження.

Регіональні Телеграм-канали повідомляють, що після початку тривоги увечері 19 червня у Харкові та області пролунало приблизно шість вибухів. Ракети випускалися з Білгорода трохи більш ніж 70 км через кордон з росією.

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Один із таких пусків вдалося зафіксувати. Раніше повідомлялося, що по місту б’ють з ракетного комплексу "Іскандер", ракетами вартістю 3-4 млн доларів США кожна.

В Одесі чути вибухи ще до початку повітряної тривоги. За попередньою інформацією, це були звуки навчання з гранатометної стрільби. Тривога розпочалася після 2:30. Про "прильоти" не повідомлялося. Тим часом у регіональних телеграм-каналах повідомляють, що цієї ночі було голосно на окупованому росіянами острові Зміїний — очікуємо на офіційну інформацію.

Вже близько 5-ї ранку місцеві жителі повідомили про роботу ППО в регіоні.

Пуск ППО в Одесі

Як повідомляли в ОК "Південь", у Чорному морі збільшилася кількість кораблів окупантів — вони знаходяться в акваторії трьома кораблями та трьома підводними човнами, спільний арсенал яких — 36 ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій в Україні на півдні в Запорізькій області лінія фронту відсунулася на користь українських захисників, що насолило росіянам. Вони стягують сили у регіон. Тим часом у Харківській області знищено командно-розвідувальний центр окупантів.