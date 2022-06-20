росіян налякали на півдні України: свіжі карти боїв

Ворог намагається придушити українську оборону шквалом вогню з артилерії

Українські військові продовжують боротися у Сєвєродонецьку. Проти них концентровано використовують російську артилерію, але ворожа піхота недостатньо сильна, і це дозволяє уповільнити поступ росіян.

Як повідомили в Інституті вивчення війни, росія не відмовилася від наступу на Слов’янськ із боку Ізюма та Лимана. На півдні ворог знову перегруповується — у Запорізьку область після контратак Сил оборони України стягують підкріплення.

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Українські військові змусили росіян зосередитись на зміцненні оборони на кордоні Херсонщини та Миколаївщини.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ситуація у Сєвєродонецьку: попри всю силу своєї артилерії, росія не може захопити місто. Ідуть бої. Ворог намагається оточити українських військових на території заводу "Азот". Окупанти посилюють своє угруповання на південь від міста, завдають авіаудари. Тривають наступальні дії росії у Лисичанську – ворог заявляє про атаку з півдня. Одна з цілей рф — підтримати наступ і перехопити трасу з Бахмуту до Лисичанська.

Карта боїв у Сєверодонецьку та окрузі

На схід від Бахмута для захоплення траси росія продовжує штурмувати Ниркове, Миколаївку та Берестове — все вздовж шосе, а також обстрілювати українські позиції. Дослідники зазначають, що бої в районі зайшли в глухий кут і російські війська не можуть закріпитися в містах, навіть з урахуванням переваги в артилерії.

Окупанти також продовжують готуватися до наступу на Слов’янськ із боку Ізюма та Лимана — розвідку та артудари проводили у Діброві, Вірнопіллі, Курульці, Богородичному, Долині та на захід від Лимана.

Карта боїв на Луганщині та Харківщині

Харків

Харків та околиці під постійними ударами росії, ворог намагається утримати свої рубежі на північ від міста. Окупанти хочуть отримати більш вигідні позиції.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог зміцнює південний напрямок. Через успішні атаки української авіації на Херсонщині окупанти посилюють ППО. У Запорізькій області на лінії Дніпрорудне-Василівка-Оріхів стягують техніку та солдатів. Техніку та транспорт женуть із Криму через Мелітополь у бік Василівки та Полог, у регіоні також помітили та атакували російські ДРГ.

Дослідники відзначають просування українських військових та зміщення лінії фронту на південь, але на скільки — точно не підтверджують. Росіяни також замислилися про заміну частини кораблів у Чорному морі підводними човнами, враховуючи успіх в обороні проти кораблів. Під російським обстрілом Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська область.

Карта боїв на півдні України

Як раніше писав "Телеграф", ЗСУ знищили спеціальний командний центр окупантів на Харківському напрямку. На сході країни, зокрема на Донбасі, росія застосовує найбільше артилерії, а ракетами намагається викликати проблеми із паливом в Україні, розповів президент Володимир Зеленський.