Окупанти зазнали великих втрат: ЗСУ знищили важливий пункт управління росіян

За деякими даними росіяни втратили не менше 40 солдатів

ВСУ знищили пункт управління 20-ї армії росії, точні дані про втрати поки що встановлюються.

Як уточнив у своєму телеграм-каналі радник голови МВС та голови Офісу президента Віктор Андрусів, йдеться не просто про командний пункт, а про командно-розвідувальний центр.

За його словами, у такі зазвичай стікається вся розвідувальна інформація, а потім обробляється та передається до штабу.

"По втратам даних точних немає. Як правило, у таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ними офіцер не нижче полковника", — написав він.

Напередодні журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що ЗСУ артилерійським ударом знищили командний пункт 20-ї армії (в/ч 89425, Воронеж) на Харківському напрямку.

"За інформацією весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб)", — повідомляв він.

Цимбалюк також повідомляв, що поміж ліквідованих окупантів військовослужбовці вищої командної ланки 20-ї армії, а також чергова зміна 533 командно-розвідувального центру ГРУ (в/ч 32801, Воронеж), однак їх особи ідентифікувати не вдалося.

Як повідомлялося раніше, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ вже впритул підійшли до Херсона, а також суттєво просунулися у Запорізькій області.