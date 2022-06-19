Деокупація дедалі ближче: мер Мелітополя потішив успіхами ЗСУ на фронті

Українські землі незабаром будуть деокуповані

Українські захисники просунулися на запорізькому напрямку у бік Мелітополя.

Про це у неділю, 19 червня, у своєму зверненні розповів законний мер черешневої столиці України Іван Федоров.

"На сьогоднішній день Збройні сили України героїчно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. І я впевнений, що найближчими тижнями Херсон буде звільнений нашими військовими. Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь, — вже на 10 кілометрів просунулися від міста Запоріжжя у бік Мелітополя наші ЗСУ", — наголосив Федоров.

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Він також додав, що останнім часом Україна отримує дедалі більше західного озброєння, яке наближає Перемогу над агресором.

"Сподіваюся, що найближчим часом його буде достатньо, щоб деокупувати наші міста та врятувати наших людей від гніту", — додав мер Мелітополя.

Варто зауважити, що Мелітополь з перших днів війни перебуває в російській окупації, і звільнити його без постачання озброєнь було неможливо.

Ймовірний напрямок, як зрушила лінія фронту

Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі діє потужний партизанський рух, завдяки якому зрадники бояться працювати на окупантів.