Окупанти завдали ракетного удару поблизу Нью-Йорка, битва за Сєвєродонецьк триває: свіжа карта боїв
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Загарбники активно наступають на Сєвєродонецькому напрямку
У неділю, 19 червня, на 116-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.
Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.
За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася протягом останніх 7 днів.
За даними Генштабу ЗСУ за 19 червня, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки. З метою корегування вогню в районі Сєвєродонецька ворог проводить цілодобову повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10". Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом. Наші підрозділи відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове — Гірське, бойові дії тривають. Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили. З метою викриття вогневих позицій сил оборони, силами штурмових груп, загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року Верховна рада перейменувала смт Новгородське у смт Нью-Йорк, повернувши йому історичну назву.
Українські захисники завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де продовжуються активні бойові дії.
Раніше повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ 18 червня повідомили про частковий успіх окупантів на Сєвєродонецькому напрямку. Військове керівництво рф перекинуло всі доступні резерви на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки, а тому там незабаром можуть сильно загостритися бойові дії.