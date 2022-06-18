"Чекаємо на великі наступи": окупанти стягнули резерви в Луганську область

На Луганщині росіяни готуються до наступу

Військове керівництво росії перекинуло всі доступні резерви на Луганський напрямок, а тому там незабаром можуть загостритися бойові дії.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти кинули всі сили на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямок у спробах захопити обласний центр.

"Чекаємо найближчими днями великих наступів у Луганській області", — сказав Гайдай.

Він також зазначив, що росіяни не залишають спроб встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ, проте це у них не виходить, і вони з великими втратами щоразу відступають на раніше зайняті позиції.

Крім того, глава Луганської ОВА підкреслив, що попри те, що мости до Сєвєродонецька були зруйновані, шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного все ще залишаються.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що окупанти на Сєверодонецькому напрямку "мають частковий успіх" у районі населеного пункту Метелкіне. Щодо самого міста, то спроби росіян його захопити так ні до чого не привели.