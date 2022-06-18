Окупанти досягли часткового успіху під Сєверодонецьком (мапа)

Тяжкі бої за місто продовжуються

У суботу, 18 червня, на 115-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російська армія досягла часткового успіху на Сєвєродонецькому напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні на 18:00 за 18 червня.

За інформацією джерела, російська армія за рахунок вогневого ураження та штурмових дій "має частковий успіх" у населеному пункті Метьолкіне (Луганська область). Також окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Повідомляється, що українські захисники відбили останні атаки загарбників у місті.

"На Сєверодонецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. Намагався вести штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, успіху не мав. В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили", — повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Карта боїв поблизу Сєвєродонецька

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський надав звання бригадного генерала Андрію Гнатову, який керує обороною Миколаєва. До речі, у суботу розповіли, скільки замахів на Зеленського вчинили росіяни.