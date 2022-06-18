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Війна — день 115: росіяни намагаються створити "котел" на Донбасі та обстрілюють міста

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Україна протистоїть вторгненню росіян вже 115 днів Новина оновлена 18 червня 2022, 00:16
Україна протистоїть вторгненню росіян вже 115 днів

Оперативно про головне 18 червня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 115 днів, як і раніше найзапекліші бої продовжуються на Донбасі, де окупанти продовжують намагатися оточити угруповання ЗСУ у Сєвєродонецька. Втім, українські захисники стійко тримають оборону та дають відсіч російській навалі. Не відчувають окупанти себе безпечно і в Чорному морі, де напередодні точним ударом ракети Harpoon було знищено російський буксир "Василь Бех". Водночас окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по мирних містах, через що гинуть мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші події, які відбулися в Україні та світі 18 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням .

00:00 Російські окупанти 17 червня здійснили обстріл Миропільської громади Сумської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький: "З 19:30 розпочалися мінометні та артилерійські обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів – 40 (сорок), з них: 12 мин 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів – 152 мм. Жертв у всіх випадках немає".

Нагадаємо, інформація за 15 червня доступна у нашому зведенні за середу: "Війна — день 112: ЗСУ підбираються до Херсона, а росіяни стріляють у мирні міста".

Що відбувалося 16 червня можна дізнатися у нашому онлайні за четвер: "Війна — день 113: на фронті гаряче, а до Києва приїхали Шольц, Макрон та Драгі".

А про події 17 червня читайте у матеріалі: "Війна — день 114: важкі бої на виснаження та загроза з Білорусі".

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#Україна #Росія #Війна