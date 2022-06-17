Війна — день 114: важкі бої на виснаження та загроза з Білорусі

Оперативно про головне за 17 червня

Українські захисники упродовж 114 днів хоробро воюють проти окупантів, які продовжують штурмувати населені пункти Донбасу. Росіяни, так і не захопивши Сєвєродонецьк, націлилися на інше велике місто — Слов’янськ. Йде важка битва на виснаження, українські війська зберігають керованість, високий бойовий дух та мотивацію. Російська армія змінила тактику, звузивши фронт і поливаючи ЗСУ щільним вогнем. На політичному фронті Україна, схоже, здобула перемогу після візиту одразу чотирьох лідерів європейських країн: президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоханніса. Крім того, офіційний Київ уважно стежить за ситуацією у Білорусі. Президент України Володимир Зеленський наказав підготувати чотири прикордонні області до можливого повторного вторгнення росіян з РБ.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші події, що відбулися в Україні та світі 17 червня. Більш оперативно інформацію можна отримати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на заводі "Коагулянт" в м. Пологи на загальній площі 800 кв. м, хімічної загрози для населення міста та області немає, повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

00:00 Українські військовослужбовці 16 червня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили одну атаку росіян та знищили:

особового складу – 26;

БТР — 1;

БПЛА — 1;

склад із ПММ – 1.

Головні новини за 14 червня доступні в нашому матеріалі: "Війна — день 111: російські війська штурмують Донбас, але суттєвих успіхів не досягли".

Інформація за 15 червня доступна у нашому зведенні за середу: "Війна — день 112: ЗСУ підбираються до Херсона, а росіяни стріляють у мирні міста".

Що відбувалося 16 червня можна дізнатися у нашому онлайні за четвер: "Війна — день 113: на фронті гаряче, а до Києва приїхали Шольц, Макрон та Драгі".