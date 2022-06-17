Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, є жертва (фото, відео)

Ракета впала прямо між багатоповерхівками

Вранці у п’ятницю, 17 червня, окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого постраждали багато житлових будинків та об’єкт інфраструктури.

Як повідомляє керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, вже відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих.

Перші повідомлення про вибухи з’явилися близько 7-ї ранку ще до оголошення повітряної тривоги, — було кілька "прильотів", через що спалахнуло кілька пожеж.

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У мережі очевидці поділилися кадрами з місця подій, на яких показано один з моментів "прильоту":

А ось таку пожежу видно багатьом мешканцям Миколаєва:

Серйозно постраждали житлові будинки:

"Від ракетного удару вранці в Миколаєві постраждало 4 житлові багатоповерхові будинки та об’єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шість поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", — прояснив ситуацію Віталій Кім.

Зачепило відразу чотири багатоповерхівки

Для людей ранок почався зовсім не з кави

Дісталося під’їздам та авто

Вибило багато вікон

Як повідомляв "Телеграф", напередодні росіяни різко посилили ракетні удари по Сумській області, загинуло та постраждало багато людей.