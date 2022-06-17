У районі Зміїного підбито ще один корабель окупантів

Судно перевозило особовий склад росармії, зокрема ЗРК "Тор"

В акваторії Чорного моря, на 114 день протистояння ворогу, українські захисники поцілили в російський буксир "василь бех". Судно було уражено бійцями ВМС ЗС України під час транспортування ним боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту на острів Зміїний.

Про це у п'ятницю, 17 червня, повідомила пресслужба Військово-Морських Сил ЗС України.

"Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", – йдеться в тексті публікації.

Інформацію щодо ліквідації чергового російського "аналоговнєт" підтвердив керівник Одеської ОВА Максим Марченко. За його словами буксир чорноморського флоту було вражено української ракетою "Harpoon".

"Передавайте вітання команді крейсера "москва"!, — написав він.

Варто відзначити, що "демілітаризований" українськими бійцями корабель, водотоннажність якого складає близько 1605 тонн, було побудовано на астраханському судноремонтному заводі "василь бех". До складу чорноморського флоту російської федерації його прийняли у 2017 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійці Збройних сили України завдали удару по російському ворожому кораблю "всеволод бобров", який заведено вважати одним з найновіших у флоті федерації.