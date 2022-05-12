Ще один корабель окупантів вийшов з ладу: подробиці

Російське судно загорілося поблизу острова Зміїний

Збройні сили України на 78-й день війни з російськими окупантами завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров", який вважається одним з найновіших у флоті РФ.

Про це у четвер, 12 травня, повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, російські окупанти на заході Криму нарощують сили протиповітряної оборони. Однією з цілей вони розглядають острів Зміїний.

Братчук зазначив, що ЗСУ успішно обороняють український острів від ворогів і, як результат, загорілося російське судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров".

Братчук про ситуацію на півдні України

Раніше 24 канал з посиланням на джерела у розвідці повідомляв, що судно загорілося в ніч на 12 травня, коли йшло у напрямку острова Зміїний. Через деякий час на кораблі почалася рятувальна операція, після якої обгорілий корабель вирушив у напрямку Севастополя і начебто росіянам навіть вдалося пришвартувати його у порту.

Як надовго корабель вийшов з ладу, поки невідомо, але, за попередніми оцінками, корабель "Всеволод Бобров" потребує серйозного ремонту. Для російського флоту ця втрата прирівнюється до критичною, адже якщо судно доведеться виводити за межі Чорного моря, то Туреччина назад його вже не пропустить.

Корабель "Всеволод Бобров"

"Всеволод Бобров" — судно тилового забезпечення проєкту 23120. Корабель призначений для перевезення вантажів, буксирування, проведення гідрографічних досліджень, надання допомоги іншим суднам, які потрапили в біду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 6 травня стало відомо про спалах на борту російського фрегата "Адмірал Макаров". За "збігом обставин", військовий корабель знаходився неподалік українського острова Зміїний, який у цю війну став вказувати курс усім судам супротивника, що підходять до нього.