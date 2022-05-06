Російський фрегат горить біля острова Зміїний - ЗМІ

Ще один російський корабель відправився за правильним курсом

У водах Чорного моря, неподалік острова Зміїного горить російський фрегат. Згідно з попередніми відомостями на борту стався вибух, в результаті чого судно загорілося.

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Про це у п'ятницю, 6 травня, повідомило одеське видання "Думская".

Так, згідно з наявною інформацією, у районі Чорного моря, де перебував російський корабель, зараз літає авіація країни-агресора. Окрім того, з тимчасового окупованого Криму, вочевидь для допомоги потерпілим в результаті вибуху морякам, вийшли кілька рятувальних суден.

Наразі достеменної інформації щодо причини вибуху на судні немає. Також невідомо, яка кількість росіян, що перебували на борту в момент вибуху, вціліли.

Варто також відзначити, що інформація щодо вибуху та пожежі на кораблі "Адмирал Макаров" з'явилася в соцмережах ще увечері 5 травня, проте лише сьогодні вона була підтверджена.

Крім того, слід зазначити, що у сьогоднішньому зведенні Генерального штабу ЗС України про втрати окупантів відзначено плюс один підбитий "російський військовий корабель", про який офіційно ще не повідомлялося.

Зведення від Генштабу

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко підтвердив інформацію про "Адмірал Макаров".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у водах Чорного моря був пошкоджений флагман чорноморського флоту росії корабель "Москва". У крейсер влучили дві ракети "Нептун", після чого той загорівся та пішов на дно.