Рус

Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2141
Зараз корабель горить посеред моря Новина оновлена 06 травня 2022, 12:35
Зараз корабель горить посеред моря

Чи піде "Адмірал Макаров" на дно, поки невідомо

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що інформація про підбитий російський фрегат у Чорному морі — правда. Як і те, що цим судном є "Адмірал Макаров".

Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 6 березня.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

За словами нардепа, фрегату "Адміралу Макаров" раптово "стало погано", тому що його покаранням зайнявся сам бог моря.

"Ще один "російський військовий корабель"… ну, не повністю пішов туди, куди треба, але отримав нормально", — прозвітував Олексій Гончаренко.

Також він нагадав, що це судно має своєрідного "брата" — корабель "Адмірал Ессен", який теж може отримати на горіхи від українських військовослужбовців, якщо спробує атакувати територію нашої країни.

Додатково Гончаренко висловив надію на те, що наявність пошкоджень у корпусі судна дозволить "Макарову" врешті-решт піти на дно за флагманським крейсером "Москва", який потонув біля берегів окупованого Криму.

Додамо, що поки що кількість ймовірних жертв уточнюється, проте всього екіпаж "Адмірала Макарова" може складатися зі 180 осіб, частину з яких складають офіцери.

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшу частину моряків на затонулій "Москві" могли складати хлопці термінової служби. Однак у Росії досі не визнають загибель екіпажу крейсера. Стурбованим же батькам заявляють, що їхні діти "безвісти зникли", але участі у війні проти України не брали.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Корабель #Втрати #Фрегат #Чорноморський флот РФ #Адмірал Макаров
Зараз корабель горить посеред моря
Україна
Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зараз корабель горить посеред моря
Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"
Дата публікації
Категорія
Єрмак наголошує: ніхто не забуває про окуповані території
Переговори з росією: Єрмак чітко сказав, коли займуться Донбасом та Кримом
Дата публікації
Категорія
Багато російських олігархів уже втратили свої улюблені іграшки вартістю мільярди
Через війну проти України заарештовано десятки яхт російських олігархів: рейтинг найдорожчих
Дата публікації
Категорія
Літак судного дня викличе не таку реакцію, яку чекає путін
путіну вказали на серйозний провал із його ядерним шантажем
Дата публікації
Категорія
Бої за "Азовсталь" в Маріуполі тривають
Війна – день 72: ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, з Маріуполя вивезли 500 цивільних