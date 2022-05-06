Нардеп підтвердив інформацію про фрегат "Адмірал Макаров": "Отримав достатньо"

Чи піде "Адмірал Макаров" на дно, поки невідомо

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що інформація про підбитий російський фрегат у Чорному морі — правда. Як і те, що цим судном є "Адмірал Макаров".

Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 6 березня.

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За словами нардепа, фрегату "Адміралу Макаров" раптово "стало погано", тому що його покаранням зайнявся сам бог моря.

"Ще один "російський військовий корабель"… ну, не повністю пішов туди, куди треба, але отримав нормально", — прозвітував Олексій Гончаренко.

Також він нагадав, що це судно має своєрідного "брата" — корабель "Адмірал Ессен", який теж може отримати на горіхи від українських військовослужбовців, якщо спробує атакувати територію нашої країни.

Додатково Гончаренко висловив надію на те, що наявність пошкоджень у корпусі судна дозволить "Макарову" врешті-решт піти на дно за флагманським крейсером "Москва", який потонув біля берегів окупованого Криму.

Додамо, що поки що кількість ймовірних жертв уточнюється, проте всього екіпаж "Адмірала Макарова" може складатися зі 180 осіб, частину з яких складають офіцери.

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшу частину моряків на затонулій "Москві" могли складати хлопці термінової служби. Однак у Росії досі не визнають загибель екіпажу крейсера. Стурбованим же батькам заявляють, що їхні діти "безвісти зникли", але участі у війні проти України не брали.