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На потопленому крейсері "Москва" половину екіпажу складали строковики: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня Новина оновлена 04 травня 2022, 16:14
Ракетний крейсер "Москва" затонув 14 квітня

Службу на крейсері могли проходити близько 300 солдатів-строковиків

На флагмані російського Чорноморського флоту "Москва", який згорів після потрапляння у нього двох українських ракет "Нептун", майже половину екіпажу могли становити військовослужбовці строкової служби.

Про це у середу, 4 травня, повідомило російське інтернет-видання "Агентство" із посиланням на власні джерела.

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За словами джерела, яке весь час контактує з родичами членів екіпажу крейсера "Москва", на судні було близько 300 солдатів строкової служби.

"Це звичайна практика на всіх кораблях, "Безстрашний", наприклад, з такою самою комплектацією. Потрібні матроси "принеси-подай", усі строковики ВМФ розподілені по кораблях", — заявив він.

Цю ж інформацію підтвердили ще два офіцери, які раніше служили на крейсері.

Примітно, що раніше президент росії володимир путін заявляв, що строковики не беруть участь у "спецоперації" в Україні, але пізніше мінооборони рф спростувало слова кривавого диктатора.

Нагадаємо, увечері 13 квітня стало відомо, що по флагману російського флоту в Чорному морі було завдано удару двома українськими ракетами "Нептун", після чого на ньому спалахнула масштабна пожежа.

У рф спочатку цю інформацію не коментували, але потім заявили, що борт судна "з незрозумілих причин" спалахнув, а вогонь призвів до детонації боєкомплекту. Пізніше там підтвердили, що корабель затонув, а капітан судна Антон Купрін загинув.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ 22 квітня з’явилося повідомлення, що на кораблі загинули 116 людей, а ще понад сто зникли безвісти. Пізніше його було видалено. Натомість у російському Міноборони почали запевняти, що на крейсері "Москва" загинула всього одна людина. Ймовірно, мова про капітана судна, смерть якого Кремль визнав офіційно.

Теги:
#Москва #Росія #Чорноморський флот #Крейсер #Строкова служба
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