У росії озвучили дивну цифру загиблих на крейсері "Москва": подробиці

Росіянам розповіли про втрати на крейсері "Москва"

У росії повідомили про те, що внаслідок "пожежі" на борту ракетного крейсера "Москва" загинула лише одна людина.

Про це було сказано під час брифінгу в міноборони рф.

Там повторили свою історію про те, що нібито на кораблі сталася пожежа з подальшою детонацією боєзапасу, через що крейсер отримав серйозні пошкодження.

"Під час боротьби за живучість корабля загинув один військовослужбовець, ще 27 членів екіпажу зникли безвісти", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що на кораблі перебувало ще 396 людей, які нібито були успішно евакуйовані та доставлені до Севастополя.

У росії також говорять про те, що більшість моряків, які проходили службу на крейсері, виявили бажання продовжити службу на інших кораблях Чорноморського флоту.

"Військовослужбовці по призову, які проходили службу на крейсері "Москва", після закінчення термінів служби будуть звільнені в запас", — додали у відомстві.

Нагадаємо, увечері 13 квітня стало відомо, що по флагману російського флоту в Чорному морі було завдано удару двома українськими ракетами "Нептун", після чого на ньому спалахнула масштабна пожежа.

У рф спочатку цю інформацію коментувати не стали, але потім заявили, що на борту "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Пізніше там підтвердили, що корабель затонув, а капітан судна Антон Купрін загинув.

Варто зазначити, що в російських ЗМІ вдень 22 квітня з’явилося повідомлення, що на кораблі загинули 116 людей, а ще понад сотню зникли безвісти. Пізніше його було видалено.