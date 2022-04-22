Укр

В россии озвучили странную цифру погибших на крейсере "Москва": подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Крейсер "Москва" Новость обновлена 22 апреля 2022, 23:04
Крейсер "Москва"

Россиянам рассказали о потерях на крейсере "Москва"

В россии сообщили о том, что вследствие "пожара" на борту ракетного крейсера "Москва" погиб лишь один человек.

Об этом было сказано во время брифинга в минобороны рф.

Там повторили свою историю о том, что якобы на корабле произошел пожар с последующей детонацией боезапаса из-за чего крейсер получил серьезные повреждения.

"В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести", — сказано в сообщении.

Отмечается, что на корабле находилось еще 396 человек, которые якобы были успешно эвакуированы и доставлены в Севастополь

В россии также говорят о том, что большая часть проходивших службу на крейсере моряков выразили желание продолжить службу на других кораблях Черноморского флота.

"Военнослужащие по призыву, проходившие службу на крейсере "Москва", по истечении сроков службы будут уволены в запас", — добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что по флагману российского флота в Черном море был нанесен удар двумя украинскими ракетами "Нептун", после чего на нем вспыхнул масштабный пожар.

В россии поначалу эту информацию комментировать не стали, но потом заявили, что на борту "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта. Позже там подтвердили, что корабль затонул, а капитан судна Антон Куприн погиб.

Стоит отметить, что в российских СМИ днем 22 апреля появилось сообщение, что на корабле погибли 116 человек, а еще более сотни пропали без вести. Позже оно было удалено.

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#Украина #Россия #Крейсер "Москва"
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