"Підіймати не плануємо": в Україні розповіли про плани на затоплений крейсер "Москва"

Російський військовий корабель стане туристичним магнітом для любителів дайвінгу

Україна не збирається підіймати зі дна Чорного моря знищений російський крейсер "Москва" та внесла його до Реєстру підводного культурного надбання нашої країни.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Там нагадали, що відповідно до конвенції ЮНЕСКО всі сліди людської діяльності у межах економічної діяльності України у Чорному морі є її власністю.

Голова Національного військово-морського музею України Сергій Воронов зазначив, що корабель підіймати ніхто не буде, оскільки він стане цікавим об’єктом для дайверів.

"Це приблизно як 14-поверховий житловий будинок", — сказав він.

Воронов додав, що корабель потрапляє під визначення "рідкісні зразки науки та техніки".

Зараз крейсер "Москва" знаходиться на глибині близько 45-50 метрів, а координати його місцеперебування було передано Україні Великою Британією.

Нагадаємо, увечері 13 квітня стало відомо, що по кораблю було завдано удару двома українськими ракетами "Нептун".

У рф спочатку цю інформацію коментувати не стали, але потім заявили, що на борту "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Пізніше там підтвердили, що корабель затонув.

У російських ЗМІ вдень 22 квітня з’явилося повідомлення, що на кораблі загинули 116 людей, а ще понад сотню зникли безвісти. Втім, у міноборони росії вже ввечері заявили, що загинула лише одна людина і ще 27 зникли безвісти.