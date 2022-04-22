"Поднимать не планируем": в Украине рассказали о планах на затопленный крейсер "Москва"

Российский военный корабль станет туристическим магнитом для любителей дайвинга

Украина не собирается поднимать со дна Черного моря уничтоженный российский крейсер "Москва" и внесла его в реестр подводного культурного достояния нашей страны.

Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны Украины.

Там напомнили, что в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности в границах экономической деятельности Украины в Черном море являются ее собственностью.

Глава Национального военно-морского музея Украины Сергей Воронов отметил, что корабль поднимать никто не будет, поскольку он станет интересным объектом для дайверов.

"Это примерно как 14-этажный жилой дом", — сказал он.

Воронов добавил, что корабль попадает под определение "редкие образцы науки и техники".

В настоящее время крейсер "Москва" находится на глубине около 45-50 метров, а координаты его местонахождения были переданы Украине Великобританией.

Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что по кораблю был нанесен удар двумя украинскими ракетами "Нептун".

В россии поначалу эту информацию комментировать не стали, но потом заявили, что на борту "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта. Позже там подтвердили, что корабль затонул.

В российских СМИ днем 22 апреля появилось сообщение, что на корабле погибли 116 человек, а еще более сотни пропали без вести. Впрочем, в минобороны рф уже вечером заявили, что погиб лишь один человек и еще 27 пропали без вести.