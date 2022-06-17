Друга дивна смерть за тиждень: в росії знайшли тіло ексглави "Росозброєння"

Російського чиновника знайшли мертвим у його власному будинку

Колишнього очільника російської держкомпанії "Росозброєння" Олексія Огарьова знайшли мертвим у його підмосковному котеджі. На момент смерті ексчиновнику було 64 роки.

Інформацію про це підтвердила представниця Головного слідчого управління Слідчого комітету у Московській області Ольга Врадій.

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Як повідомили у Слідкомі, тіло чоловіка знайшли в одному з приватних котеджів в Одинцівському міському окрузі. При цьому офіційно прізвище померлого чиновника не оприлюднювалося. За даними правоохоронців, смерть "не носить кримінального характеру", однак точну причину зможуть повідомити після судово-медичної експертизи. Крім того, копи розпочали дослідчу перевірку.

При цьому ЗМІ з'ясували, що мова йде саме про Олексія Огарьова, який вперше очолив "Росозброєння" у серпні 1999-го року, коли Володимир Путін вперше став прем'єр-міністром РФ.

Огарьов завершив свою кар'єру у "Росозброєнні" у листопаді 2000 року, після чого перейшов на посаду заступника керівника адміністрації президента РФ, а також був заступником секретаря російського Радбезу.

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Варто зазначити, що двома днями раніше у Москві знайшли мертвим генерал-майора служби зовнішньої розвідки РФ у відставці Лева Соцкова. Колишній розвідник віком 90 років застрелився, залишивши по собі передсмертну записку.

Також повідомлялося про самогубство командира одного з російських полків, які воюють в Україні. Військовослужбовець застрелився після того, як дізнався про розкрадені "законсервовані" танки, які вони хотіли використати проти Сил оборони України.

Раніше "Телеграф" писав, що один з російських командирів випадково застрелився в окопі, заснувши зі зброєю в руках.