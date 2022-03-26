В росії розікрали "законсервовані" танки, а командир полку через це застрелився, - розвідка

Окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання

росія вочевидь розраховувала, що зможе задіяти "законсервовану" бойову техніку, аби поповнити свої втрати, отримані на війні в Україні, проте залишків озброєння на базах зберігання не виявилося — розікрали усе. Окрім того, керівний склад армії почав усвідомлювати, що протистояти українським захисникам їм не сила, тож вирішує не завдати нашим бійцям додатково клопоту та самостійно себе ліквідовує пострілам у голову.

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Відповідну інформацію у суботу, 26 березня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі повідомили українські розвідники.

Так, у ГУР МО зазначили, що росіяни намагаються відновлювати свої втрати технікою, яка була знята з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в смт Клімове, що в Брянській області, ворог почав розгортати ремонтно-відновлювальну базу.

Наразі противник намагається "поставити в стрій" велику кількість техніки, яку привозять зі складів тривалого зберігання, проте стан бойового оснащення, м'яко кажучи, незадовільний.

Одночасно ворожа армія створює місця тимчасового зберігання технічного складу, який виведений з ладу на полі бою.

Окрім цього, відомо, що на бойових машинах повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів. Зокрема, у 4-ій танковій дивізії росії з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один перебуває у працездатному стані, інші – повністю розукомплектовані та навіть не мають двигунів.

Також розвідники повідомили ще одну гарну для українських військових новину: згідно з попередніми відомостями, командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії рф, дізнавшись про вкрай неуспішну "розконсервацію", застрелився.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за місяць війни в Україні російська армія вже втратила близько 16 400 тисяч військовослужбовців, 575 танків та понад 1600 броньованих автомобілів.