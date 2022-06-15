У росії застрелився генерал зовнішньої розвідки: що відомо

На момент смерті чоловіку було 90 років

В одній з московських квартир знайшли мертвим генерал-майора служби зовнішньої розвідки росії у відставці Лева Соцкова. 90-річний ексрозвідник застрелився, залишивши по собі передсмертну записку.

Як повідомляють росЗМІ, бездиханне тіло Лева Соцкова, який наклав на себе руки із нагородного пістолета, його дружина знайшла у квартирі багатоповерхового будинку, розташованого на вулиці Новаторів у москві.

Поряд із померлим Левом Пилиповичем лежала передсмертна записка, написана його ж рукою:

"Пістолет – це реліквія боїв на річці Халхин-Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужбі Монголії з нагоди п'ятисотліття події Улан-Батор. 1989 р. Л. Соцков", — написав генерал.

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Наразі на місці, де сталося самогубство, працюють представники правоохоронних органів, а також криміналісти.

Варто додати, що Лев Соцков закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Після навчання став офіцером зовнішньої розвідки і впродовж багатьох років перебував на оперативній роботі за кордоном. Тривалий час генерал-майор обіймав керівні посади у закордонних апаратах розвідки та підрозділах Центру. Останніми роками Соцкову подобалося займатися вивченням архівних матеріалів з історії розвідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії помер відомий підприємець Дмитро Ковтун, який був одним із фігурантів справи про отруєння одного з ексагентів ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні.