В россии застрелился генерал внешней разведки: что известно

На момент смерти мужчине было 90 лет

В одной из московских квартир нашли мертвым генерал-майора службы внешней разведки россии в отставке Льва Соцкова. 90-летний экс-разведчик застрелился, оставив предсмертную записку.

Как сообщают росСМИ, бездыханное тело Льва Соцкова, покончившего с собой из наградного пистолета, его жена нашла в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Новаторов в москве.

Рядом с умершим Львом Филипповичем лежала предсмертная записка, написанная его же рукой:

"Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Полученный мною во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии по случаю пятисотлетия события Улан-Батор. 1989 г. Л. Соцков", — написал генерал.

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На месте, где произошло самоубийство, работают представители правоохранительных органов, а также криминалисты.

Следует добавить, что Лев Соцков окончил Московский государственный институт международных отношений. После обучения стал офицером внешней разведки и на протяжении многих лет находился на оперативной работе за границей. Долгое время генерал-майор занимал руководящие должности в аппаратах разведки и подразделениях Центра. В последние годы Соцкову нравилось заниматься изучением архивных материалов по истории разведки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии скончался известный предприниматель Дмитрий Ковтун, который был одним из фигурантов дела об отравлении одного из экс-агентов ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.