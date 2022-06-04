Умер россиянин, который мог много рассказать о громком преступлении путина

О гибели россиянина сообщил его предполагаемый подельник, указанный в расследовании

В субботу, 4 июня, стало известно о смерти российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. В мире он известный в качестве одного из фигурантов дела об отравлении одного из экс-агентов ФСБ Александра Литвиненко, что было совершено в Лондоне.

Подробнее об этом сообщает российское издание "Медуза", информирует "Телеграф"

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На момент смерти Ковтуну было 57 лет. Причина смерти является более чем естественной — организм не выдержал серьезные осложнения из-за коронавирусного заболевания. Из жизни Ковтун ушел в одной из больниц Москвы, о чем сообщил депутат российской госудмы Андрей Луговой.

Отметим, что этот политик вместе с Андреем Ковтуном проходил в качестве подозреваемых по делу об убийстве сотрудника КГБ и ФСБ, российского подполковника госбезопасности Александра Литвиненко. Смерть последнего датируется еще ноябрем 2006 года, однако ни Ковтун, ни Литвиненко официально не признали своей вины.

Александр Литвиненко до отравления

Впрочем, в Европейском Суде по правам человека еще в 2021 году было признано ответственными за гибель Литвиненко российские власти. В постановлении суда было указано, что расследование раздобыло серьезные доказательства причастности к убийству агента россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.

Александр Литвиненко прославился тем, что еще в 1998 году официально выступил против российских властей. Открыто заявлял о "заказах" со стороны политической верхушки — к примеру, об убийстве политика Бориса Березовского. В 2000-м сумел сбежать на территорию Британии, где вместе с семьей прожил шесть лет.

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За это время успел отличиться еще несколькими громкими заявлениями — среди прочего обвинял путина в гомосексуальной педофилии, а также коррупции в особо крупных размерах. Стал соавтором издания "ФСБ взрывает россию", сам написал книгу "Лубянская преступная группировка". В этих произведениях путин фигурирует как виновник ряда взрывов жилых домов на территории рф, что якобы должна было поднять ему уровень поддержки среди населения.

Александр Литвиненко после отравления

Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за отравления радиоактивным веществом "полоний-210". Подозревалось, что его "заказала" верхушка ФСБ, а также сам владимир путин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о смерти одного из трех политиков, чьи подписи находились на документе о распаде Советского Союза.

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