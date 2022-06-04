Укр

Умер россиянин, который мог много рассказать о громком преступлении путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Ковтун долгое время отказывался свидетельствовать по делу, фигурантом которого был Новость обновлена 04 июня 2022, 13:56
Ковтун долгое время отказывался свидетельствовать по делу, фигурантом которого был

О гибели россиянина сообщил его предполагаемый подельник, указанный в расследовании

В субботу, 4 июня, стало известно о смерти российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна. В мире он известный в качестве одного из фигурантов дела об отравлении одного из экс-агентов ФСБ Александра Литвиненко, что было совершено в Лондоне.

Подробнее об этом сообщает российское издание "Медуза", информирует "Телеграф"

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На момент смерти Ковтуну было 57 лет. Причина смерти является более чем естественной — организм не выдержал серьезные осложнения из-за коронавирусного заболевания. Из жизни Ковтун ушел в одной из больниц Москвы, о чем сообщил депутат российской госудмы Андрей Луговой.

Отметим, что этот политик вместе с Андреем Ковтуном проходил в качестве подозреваемых по делу об убийстве сотрудника КГБ и ФСБ, российского подполковника госбезопасности Александра Литвиненко. Смерть последнего датируется еще ноябрем 2006 года, однако ни Ковтун, ни Литвиненко официально не признали своей вины.

Александр Литвиненко до отравления
Александр Литвиненко до отравления

Впрочем, в Европейском Суде по правам человека еще в 2021 году было признано ответственными за гибель Литвиненко российские власти. В постановлении суда было указано, что расследование раздобыло серьезные доказательства причастности к убийству агента россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.

Александр Литвиненко прославился тем, что еще в 1998 году официально выступил против российских властей. Открыто заявлял о "заказах" со стороны политической верхушки — к примеру, об убийстве политика Бориса Березовского. В 2000-м сумел сбежать на территорию Британии, где вместе с семьей прожил шесть лет.

За это время успел отличиться еще несколькими громкими заявлениями — среди прочего обвинял путина в гомосексуальной педофилии, а также коррупции в особо крупных размерах. Стал соавтором издания "ФСБ взрывает россию", сам написал книгу "Лубянская преступная группировка". В этих произведениях путин фигурирует как виновник ряда взрывов жилых домов на территории рф, что якобы должна было поднять ему уровень поддержки среди населения.

Александр Литвиненко после отравления
Александр Литвиненко после отравления

Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за отравления радиоактивным веществом "полоний-210". Подозревалось, что его "заказала" верхушка ФСБ, а также сам владимир путин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о смерти одного из трех политиков, чьи подписи находились на документе о распаде Советского Союза.

Также мы писали о загадочной смерти крупного российского бизнесмена Александра Субботина. Уход из жизни миллиардера не обошелся без участия шаманов.

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#Россия #Владимир Путин #Смерть #Александр Литвиненко #Дмитрий Ковтун