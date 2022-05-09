Дикая смерть российского миллиардера: экс-топ-менеджер "Лукойла" умер после антипохмельного сеанса у шамана

Антипохмельный сеанс у "шамана" закончился для российского миллиардера смертью

В россии продолжают при странных обстоятельствах умирать высокопоставленные менеджеры и в этот раз рок настиг бывшего топ-менеджера "Лукойла", миллиардера Александра Субботина.

Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщают российские СМИ.

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Стоит отметить, что Субботин умер при очень странных обстоятельствах — после антипохмельного сеанса с шаманами в подмосковных Мытищах.

По распространяемой в СМИ информации, миллиардер лечил похмелье у "шамана" Магуа и его жены, которые для этого использовали даже ядовитых жаб.

В ходе такого "лечения" пациенту делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пострадавшего тошнило и он приходил в себя.

Экс-топ-менеджер во время такого "лечения" почувствовал боли в сердце.

"Шаман" не стал звонить в "скорую помощь", а напоил пациента сердечными каплями и уложил спать в подвал. Там скоре бизнесмен скончался.

В целом же про "шамана" пишут, что кроме нетрадиционной медицины не обходилось и без оккультной составляющей — в доме вызывали духов, приносили в жертву животных, пускали кровь.

Сообщается, что Субботин не раз бывал у шамана, пользуясь его нетрадиционными услугами для оздоровления.

Александр Субботин — бывший член правления ООО "Торговый дом Лукойл" и родной брат экс-вице-президента "Лукойла" Валерия Субботина.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти бывшего "главного шпиона россии" Вячеслава Трубникова.