Загадочное убийство: в москве нашли расстрелянной семью топ-банкира

Нашли убитым 51-летнего экс-вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи

В понедельник, 18 апреля, стало известно о смерти бывшего вице-президента "Газпромбанка" 51-летнего Владислава Аваева и его родственников — жены и 13-летней дочери.

Об этом сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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Сообщается, что тела обнаружила родственница, которая долго не могла дозвониться до Аваевых. Родные очень переживали и решили проверить квартиру на западе москвы, где жила семья. Обнаружив всех членов семьи мертвыми, на место сразу вызвали сотрудников полиции.

Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.

Как отмечает в своем посте журналист Леонид Швец, ничуть не менее интересна последняя должность Владислава Аваева — гендиректора "РТ-Карбон".

"У него тесные бизнес-связи с "Ростехом", компанией Сергея Чемезова, бывшего сослуживца путина. Аваев был совладельцем бизнеса с Анастасией Карнеевой, дочерью замгендиректора по безопасности "Ростеха" и генерала ФСБ в отставке Николая Волобуева. По внешним признакам выглядит так, будто Аваев убил жену, затем 13-летнюю дочь, а затем застрелился", — подчеркивает Швец.

О том, что у якобы застрелившего себя и свою семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" были проблемы с бизнесом, первым сообщил сайт Федерального агентства новостей РИА "Фан", который относят к "медиафабрике" Евгения Пригожина — российского бизнесмена, один из ключевых фигур в российско-украинской информационной войне.

"Надо понимать, что ни один нормальный ньюсмейкер сливать информацию через такое с позволения сказать "СМИ" не будет. Эта публикация указывает на то, что дело явно нечисто. Кто-то из тех, на кого ориентируется Пригожин, явно пытается отвлечь внимание общественности, направив его по ложному следу", — резюмирует журналист.

Также есть версия, что Аваев якобы узнал, что его жена ждет ребенка от водителя (она находилась на пятом месяце беременности). Это и могло стать причиной расправы.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти бывшего "главного шпиона россии" Вячеслава Трубникова. Обстоятельства его смерти, как обычно, не разглашаются.