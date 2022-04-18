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Умер бывший "главный шпион россии" Трубников: что о нем известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Трубников возглавлял СВР в 1996-2000 годах Новость обновлена 18 апреля 2022, 17:39
Трубников возглавлял СВР в 1996-2000 годах

Обстоятельства смерти экс-разведчика не разглашают.

В России умер бывший руководитель Службы Внешней Разведки Вячеслав Трубников. Обстоятельства его смерти, как обычно, не разглашаются.

Как передают российские СМИ, смерть "главного шпиона Путина" подтвердил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

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"Служба внешней разведки РФ с грустью сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Света память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — заявили в ведомстве.

О причинах и обстоятельствах смерти Трубникова в ведомстве не сказали ни слова. Известно лишь, что на момент смерти экс-разведчику было 77 лет.

Обстоятельства смерти Вячеслава Трубникова не разглашаются
Обстоятельства смерти Вячеслава Трубникова не разглашаются

Вячеслав Трубников: справка

Трубников начал работу в Службе Внешней Разведки еще в 1967 году. А главой ведомства он был в период с 1996 — 2000 гг. После работы в ведомстве он занимал должности замминистра иностранных дел РФ и спецпредставителя президента в странах СНГ. В 2004-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

За свою деятельность награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги перед Родиной IV степени", орденом Белоруссии "Франциск Скорина", 26 советскими, русскими и иностранными медалями, отмечен общественными наградами и званием Герой России.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти российского политика Владимира Жириновского. Он был ярым противником Украины и неоднократно говорил о том, что Россия должна помочь боевикам "нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось".

Теги:
#Россия #Смерть #Служба внешней разведки
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