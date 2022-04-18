Помер колишній "головний шпигун росії" Трубніков: що про нього відомо

Обставини смерть ексрозвідника не розголошують.

В Росії помер колишній керівник Служби Зовнішньої Розвідки В'ячеслав Трубніков. Обставини його смерті, як зазвичай, не розголошують.

Як передають російські ЗМІ, смерть "головного шпигуна Путіна" підтвердив керівник пресбюро СЗР Сергій Іванов.

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"Служба зовнішньої розвідки РФ із сумом повідомляє, що 18 квітня 2022 року пішов із життя Герой Росії, генерал армії у відставці, ветеран СЗР В'ячеслав Іванович Трубніков. Керівництво та колектив СЗР Росії висловлюють щирі співчуття рідним та близьким В'ячеслава Івановича. Світла пам'ять про нього назавжди збережеться у наших серцях", — заявили у відомстві.

Про причини та обставини смерті Трубнікова у відомстві не сказали ні слова. Відомо лише, що на момент смерті ексрозвіднику було 77 років.

Обставини смерті В'ячеслава Трубнікова не розголошуються

В'ячеслав Трубніков: довідка

Трубніков почав працювати у Службі Зовнішньої Розвідки ще у 1967 році. А очільником відомства він був у період з 1996 — 2000 рр. Після роботи у відомстві він обіймав посади заступника міністра закордонних справ РФ та спецпредставника президента у країнах СНД. У 2004-2009 роках був надзвичайним та повноважним послом Росії в Індії.

За свою діяльність нагороджений орденами Червоної Зірки, "За заслуги перед Батьківщиною IV ступеня", орденом Білорусії "Франциск Скорина", 26 радянськими, російськими та іноземними медалями, відзначений громадськими нагородами та званням Герой Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть російського політика Володимира Жириновського. Він був затятим противником України й неодноразово говорив про те, що Росія має допомогти бойовикам "завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".