Загадкове вбивство: у москві знайшли розстріляну сім’ю топ-банкіра

Знайшли вбитим 51-річного ексвіцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва та двох членів його сім’ї

У понеділок, 18 квітня, стало відомо про смерть колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" 51-річного Владислава Аваєва та його родичів — дружини та 13-річної доньки.

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

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Повідомляється, що тіла виявила родичка, яка довго не могла додзвонитися до Аваєвих. Рідні дуже переживали та вирішили перевірити квартиру на заході Москви, де жила сім’я. Виявивши всіх членів сім’ї мертвими, на місце одразу викликали працівників поліції.

Попередньо, своїх дружину і дочку міг убити сам Аваєв, який потім наклав на себе руки.

Як зазначає у своєму пості журналіст Леонід Швець, анітрохи не менш цікава остання посада Владислава Аваєва – гендиректора "РТ-Карбон".

"У нього тісні бізнес-зв’язки з "Ростехом", компанією Сергія Чемезова, колишнього товариша по службі путіна. Аваєв був співвласником бізнесу з Анастасією Карнєєвою, донькою заступника гендиректора з безпеки "Ростеха" і генерала ФСБ у відставці Миколи Волобуєва. За зовнішніми ознаками виглядає так, ніби Аваєв убив дружину, потім 13-річну доньку, а потім застрелився", — наголошує Швець.

Про те, що колишній віцепрезидент "Газпромбанку", який нібито застрелив себе і свою сім’ю, мав проблеми з бізнесом, першим повідомив сайт Федерального агентства новин РІА "Фан", який відносять до "медіафабрики" Євгена Пригожина — російського бізнесмена, одного з ключових фігур у російсько-українській інформаційній війні.

"Треба розуміти, що жоден нормальний ньюсмейкер зливати інформацію через таке з дозволу сказати "ЗМІ" не буде. Ця публікація вказує на те, що справа явно нечиста. Хтось із тих, на кого орієнтується Пригожин, явно намагається відвернути увагу громадськості, направивши його неправдивим слідом", — резюмує журналіст.

Також є версія, що Аваєв нібито дізнався, що його дружина чекає на дитину від водія (вона перебувала на п'ятому місяці вагітності). Це могло стати причиною розправи.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть колишнього "головного шпигуна росії" В’ячеслава Трубнікова. Обставини його смерті, як завжди, не розголошуються.