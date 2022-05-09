Дика смерть російського мільярдера: екс-топ-менеджер "Лукойлу" помер після антипохмільного сеансу у шамана

Антипохмільний сеанс у "шамана" закінчився для російського мільярдера смертю

У росії продовжують за дивних обставин помирати високопоставлені менеджери і цього разу рок наздогнав колишнього топ-менеджера "Лукойлу", мільярдера Олександра Субботіна.

Про це у неділю, 8 травня, повідомляють російські ЗМІ.

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Варто зазначити, що Суботін помер за дуже дивних обставин – після антипохмільного сеансу з шаманами у підмосковних Митищах.

За інформацією, що розповсюджується в ЗМІ, мільярдер лікував похмілля у "шамана" Магуа та його дружини, які для цього використали навіть отруйних жаб.

У ході такого "лікування" пацієнту робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби, після чого потерпілого нудило і він приходив до тями.

Екс-топ-менеджер під час такого "лікування" відчув біль у серці.

"Шаман" не став дзвонити в "швидку допомогу", а напоїв пацієнта серцевими краплями і поклав спати у підвал. Там незабаром бізнесмен помер.

Загалом же про "шамана" пишуть, що, крім нетрадиційної медицини не обходилося і без окультної складової — у будинку викликали духів, приносили в жертву тварин, пускали кров.

Повідомляється, що Суботін неодноразово бував у шамана, користуючись його нетрадиційними послугами для оздоровлення.

Олександр Суботін — колишній член правління ТОВ "Торговий дім Лукойл" та рідний брат екс-віце-президента "Лукойлу" Валерія Суботіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть колишнього "головного шпигуна Росії" В’ячеслава Трубнікова.