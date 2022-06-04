Помер росіянин, який міг багато розповісти про гучний злочин путіна

Про загибель росіянина повідомив його імовірний спільник, зазначений у розслідуванні

У суботу, 4 червня, стало відомо про смерть російського підприємця Дмитра Ковтуна. У світі він відомий як один із фігурантів справи про отруєння одного з екс-агентів ФСБ Олександра Литвиненка, яке було скоєно в Лондоні.

Докладніше про це повідомляє російське видання "Медуза", інформує "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно та оперативно про все

На час смерті Ковтуну було 57 років. Причина смерті є більш ніж природною — організм не витримав серйозних ускладнень через коронавірусне захворювання. Із життя Ковтун пішов у одній із лікарень Москви, про що повідомив депутат російської держсудми Андрій Луговий.

Зазначимо, що цей політик разом із Андрієм Ковтуном проходив в якості підозрюваних у справі про вбивство співробітника КДБ та ФСБ, російського підполковника держбезпеки Олександра Литвиненка. Смерть останнього датується ще листопадом 2006 року, проте ані Ковтун, ані Литвиненко офіційно своєї провини не визнали.

Олександр Литвиненко до отруєння

Втім, у Європейському Суді з прав людини ще 2021 року відповідальною за загибель Литвиненка було визнано російську владу. В ухвалі суду було зазначено, що розслідування роздобуло серйозні докази причетності до вбивства агента росіян Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна.

Олександр Литвиненко прославився тим, що ще 1998 року офіційно виступив проти російської влади. Відкрито заявляв про "замовлення" з боку політичної верхівки, наприклад, про вбивство політика Бориса Березовського. 2000-го зумів втекти на територію Британії, де разом із сім’єю прожив шість років.

Читайте також: Категорія Новини Росії ФСБ "усунули" від війни в Україні? Що дізналися європейські розслідувачі Не все так гладко у відносинах між провладними елітами у Москві

За цей час встиг відзначитись ще кількома гучними заявами — серед іншого звинувачував путіна в гомосексуальній педофілії, а також корупції в особливо великих розмірах. Став співавтором видання "ФСБ підриває росію", сам написав книгу "Луб’янське злочинне угруповання". У цих творах путін фігурує як винуватець низки вибухів житлових будинків на території росії, які нібито мали підняти йому рівень підтримки серед населення.

Олександр Литвиненко після отруєння

Литвиненко загинув у Лондоні 23 листопада 2006 року. Експертиза підтвердила, що смерть настала через отруєння радіоактивною речовиною "полоній-210". Підозрювалося, що його "замовила" верхівка ФСБ, а також сам володимир путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про смерть одного із трьох політиків, чиї підписи перебували на документі про розпад Радянського Союзу.

Також ми писали про загадкову смерть великого російського бізнесмена Олександра Суботіна. Відхід із життя мільярдера не обійшовся без участі шаманів.