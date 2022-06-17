Вторая странная смерть за неделю: в россии нашли тело экс-главы "Росвооружения"

Российского чиновника нашли мертвым в его собственном доме

Бывший глава российской госкомпании "Росвооружение" Алексей Огарев был найден мертвым в его подмосковном коттедже. На момент смерти экс-чиновнику было 64 года.

Информацию об этом подтвердила представительница Главного следственного управления Следственного комитета в Московской области Ольга Врадий.

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Как сообщили в Следкоме, тело мужчины было найдено в одном из частных коттеджей в Одинцовском городском округе. При этом официально фамилия умершего чиновника не обнародовалась. По данным правоохранителей, смерть "не носит криминальный характер", однако точную причину смогут сообщить после судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, копы начали доследственную проверку.

При этом СМИ выяснили, что речь идет именно об Алексее Огареве, который впервые возглавил "Росвооружение" в августе 1999 года, когда Владимир Путин впервые стал премьер-министром РФ.

Огарев завершил свою карьеру в "Росвооружении" в ноябре 2000 года, после чего перешел на должность заместителя руководителя администрации президента РФ, а также являлся заместителем секретаря российского Совбеза.

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Стоит отметить, что двумя днями ранее в Москве был найден мертвым генерал-майор службы внешней разведки РФ в отставке Льва Соцкова. Бывший разведчик в возрасте 90 лет застрелился, оставив посмертную записку.

Также сообщалось о самоубийстве командира одного из российских полков, воюющих в Украине. Военнослужащий застрелился после того, как узнал о разворованных "законсервированных" танках, которые они хотели использовать против Сил обороны Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что один из российских командиров случайно застрелился в окопе, уснув с оружием в руках.