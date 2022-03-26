В России разворовали "законсервированные" танки, а командир полка из-за этого застрелился, — разведка

Рашисты пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения

россия очевидно рассчитывала, что сможет задействовать "законсервированную" боевую технику, чтобы пополнить свои потери, полученные на войне в Украине, однако остатков вооружения на базах хранения не оказалось — разворовали все. Кроме того, руководящий состав армии начал осознавать, что противостоять украинским защитникам им не по силам, поэтому решает не доставлять нашим бойцам дополнительных хлопот и самостоятельно себя ликвидирует выстрелам в голову.

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Соответствующую информацию в субботу, 26 марта, на своей официальной странице в соцсети сообщили украинские разведчики.

Так, в ГУР МО отметили, что россияне пытаются восстанавливать свои потери техникой, снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в пгт Климово, что в Брянской области, враг начал развертывать ремонтно-восстановительную базу.

В настоящее время противник пытается "поставить в строй" большое количество техники, которое привозят со складов длительного хранения, однако состояние ее, мягко говоря, неудовлетворительное.

Одновременно вражеская армия создает места временного хранения технического состава, выведенного из строя на поле боя.

Кроме того, известно, что на боевых машинах полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. В частности, в 4-й танковой дивизии россии выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в работоспособном состоянии, другие полностью разукомплектованы и даже не имеют двигателей.

Также разведчики сообщили еще одну хорошую для украинских военных новость: согласно предварительным сведениям, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии рф, узнав о крайне неуспешной "расконсервации", застрелился.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за месяц войны в Украине российская армия уже потеряла около 16 400 тысяч военнослужащих, 575 танков и более 1600 бронированных автомобилей.