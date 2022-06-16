Зеленський зібрав ставку головнокомандувача через загрозу нападу з боку Білорусі: деталі

Українська влада розуміє, що відбувається в Білорусі

У четвер, 16 червня, на 113-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в чотирьох областях України пройде перевірка готовності до можливого повторного вторгнення російських військ з Білорусі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі телеканалу NTA.

Данілов зазначив, що на нещодавній ставці верховного головнокомандувача обговорювалося це питання. За підсумками засідання президент України Володимир Зеленський доручив відповідним державним органам провести перевірку готовності до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі у 4 областях України. Данілов не назвав регіони, де буде проведено цю перевірку. До слова, з РБ межують 5 областей (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська).

"Те, що стосується напрямку з Білорусі: я хочу повідомити, що крім РНБО є ставка верховного головнокомандувача. Вчора було засідання ставки. Вони (засідання – ред.) проходять, ми їх не робимо публічними, ми не анонсуємо їх… Вчора на засіданні ставки обговорювалося питання Білорусі, давали оцінку всі наші органи, які до цього причетні – що там відбувається (у Білорусі – ред.), у якому стані перебуває сьогодні білоруське військо, скільки там військових РФ, які плани… Все це перебуває на контролі нашого президента і ставка саме з цього питання працювала багато та ефективно", — заявив Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Секретар РНБО зазначив, що українська влада добре обізнана про те, що відбувається в Білорусі та рф.

"В результаті є доручення (Зеленського – ред.). Зараз відбуватиметься перевірка у чотирьох областях стану підготовки, якщо відбуватимуться повторні виклики для нашої країни. Все це відпрацьовується щодня, у нас дуже багато закритої роботи, про яку ми не звітуємо перед суспільством. Ми розуміємо, що відбувається в Білорусі та Російській Федерації", — сказав Данілов.

Раніше Данілов заявив, що Україна щодня отримує допомогу з країн Європи, і критикувати партнерів через затримки з постачанням зброї неправильно. До речі, секретар РНБО розповів, якої зброї не вистачає Україні.