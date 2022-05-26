У РНБО розповіли, якої зброї не вистачає Україні

У РНБО кажуть, що армія росії все ще залишається дуже потужною

Україна зараз потребує бойової авіації, оскільки росія продовжує домінувати у повітряному просторі.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов у ефірі українського марафону новин.

"Єдине, чого нам зараз не вистачає — це літаків", — сказав він.

Данилов зазначив, що росіяни продовжують мати перевагу в небі та використовують для завдання авіаударів стратегічну авіацію, яка була передана їм Україною за підсумками договору від 1994 року. Він підкреслив, що частина цих літаків колись використовувалася українськими військами для патрулювання неба.

"Це, звичайно, сумно, але будемо навчатися на цих уроках", — додав Данилов.

За словами секретаря РНБО, російська армія все ще залишається дуже потужною, хоч Україна і дає їй відсіч. А тому, каже він, стоїть завдання звести цю міць до нуля, щоб питання нападу на нашу країну на порядку денному російської влади більше ніколи не виникало.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вже отримали французькі САУ "Caesar", а перші з них вже були відправлені на передову.

Водночас радник голови ОПУ Олексій Арестович дорікнув Заходу в повільному постачанні озброєння. Зокрема, він розкритикував Німеччину за те, що та навіть усупереч рішенню їхнього парламенту так і не передала нічого з обіцяної техніки.