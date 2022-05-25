Ситуація важка: Арестович зробив низку песимістичних заяв щодо Донбасу та війни з росією

Українців чекають важкі місяць чи півтора

Окупанти на Донбасі мають тактичний успіх, який загрожує перерости в оперативний, а тому найближчі кілька тижнів ситуація в регіоні буде дуже складною.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним.

"Зараз ми у важкому становищі і це становище посилюватиметься", — сказав він.

За його словами, ситуація залишатиметься важкою протягом наступних місяця-півтора, доки Україна не отримає західну зброю по ленд-лізу. У цей період на Донбасі можливі тяжкі втрати, оточення та відхід з певних позицій.

"Нас чекає важкий місяць: депресія, яка доходить місцями до паніки та взаємні тяжкі звинувачення у суспільстві", — сказав він.

Арестович додав, що росіяни змогли накопичити резерви раніше, що посилює ситуацію на фронті. Він навіть не став виключати повернення окупаційних сил на північ України та посилення тиску на лінії Херсон-Запоріжжя.

Серед причин того, що ситуація ускладнилася, він називає затримки із постачанням західного озброєння. Зокрема він вказує, що Британія та США передали обіцяне у стислий термін, хоч до Вашингтона залишилися питання щодо передачі реактивних систем залпового вогню. Водночас Арестович наголосив, що Німеччина техніку так і не надіслала, попри те, що рішення парламенту вже є.

При цьому він зазначив, що Україна готова продовжувати війну і сама.

"Ми не те, що не зламаємось, а мови не може бути про жодні поступки. Ми будемо боротися, поки ми можемо боротися — до останнього солдата, щоб звільнити свою територію", — сказав він і додав, що частина областей були звільнені і без західної допомоги.

Арестович додав, що з цією метою можливо знадобиться проведення додаткової мобілізації.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони розповіли, що ситуація на фронті на сході України дуже динамічна, там відбуваються маневрові бойові дії, а деякі населені пункти можуть постійно переходити з рук до рук.