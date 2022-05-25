ЗСУ відступають на сході? У Міноборони дали чітку відповідь

Ситуація на фронті дуже динамічна, тож ЗСУ вдаються до маневрів та очікують влучного часу для контрнаступу

Через те, що бойові дії у східній частині України розвиваються дуже динамічно, бійці Збройних сил почали вдаватися до певних маневрів, проте розцінювати їх як відступ не потрібно.

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Про це у середу, 25 травня, під час пресконференції у медіацентрі "Україна – Укрінформ" заявив речник Міністерства України Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів щодо просування агресора та відступу ЗСУ на сході, — пише "УП".

За його словами, на деяких напрямках окупаційна армія вже отримала тимчасовий тактичний успіх, що вже не є таємницею, проте українські військові відступати не збираються, а очікують на сприятливі умови для проведення контрнаступу.

"Те, що українські війська там відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій. На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна — відійти в сторону, змінити позиції, за настання сприятливих умов — провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук в руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так", — пояснив Мотузяник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 91-ий день війни в Україні агресор не полишає спроб "пробитися" вглиб східного напрямку та посилює тиск на Донбасі, навіть не рахуючись із загиблими.

Також нагадаємо, що окупаційна армія, попри потужний спротив ЗСУ, все ж змогла захопити ще одне місто у Донецькій області.