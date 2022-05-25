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ЗСУ відступають на сході? У Міноборони дали чітку відповідь

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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росіяни намагаються просуватися на східних напрямках, проте українці впевнено тримають оборону Новина оновлена 25 травня 2022, 18:21
росіяни намагаються просуватися на східних напрямках, проте українці впевнено тримають оборону

Ситуація на фронті дуже динамічна, тож ЗСУ вдаються до маневрів та очікують влучного часу для контрнаступу

Через те, що бойові дії у східній частині України розвиваються дуже динамічно, бійці Збройних сил почали вдаватися до певних маневрів, проте розцінювати їх як відступ не потрібно.

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Про це у середу, 25 травня, під час пресконференції у медіацентрі "Україна – Укрінформ" заявив речник Міністерства України Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів щодо просування агресора та відступу ЗСУ на сході, — пише "УП".

За його словами, на деяких напрямках окупаційна армія вже отримала тимчасовий тактичний успіх, що вже не є таємницею, проте українські військові відступати не збираються, а очікують на сприятливі умови для проведення контрнаступу.

"Те, що українські війська там відступають – це абсолютно неправильне трактування цих дій. На окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону, тобто де можна — відійти в сторону, змінити позиції, за настання сприятливих умов — провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук в руки. Там дуже динамічна ситуація, тому я не підтверджую трактування того, що українська армія начебто там відступає. Це абсолютно не так", — пояснив Мотузяник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 91-ий день війни в Україні агресор не полишає спроб "пробитися" вглиб східного напрямку та посилює тиск на Донбасі, навіть не рахуючись із загиблими.

Також нагадаємо, що окупаційна армія, попри потужний спротив ЗСУ, все ж змогла захопити ще одне місто у Донецькій області.

Теги:
#Війна #Донбас #Контрнаступ #Схід