Война - день 91: россияне сильно давят на Донбассе, не считаясь с потерями

Оперативно о главном 25 мая

Украина отражает российское широкомасштабное вторжение 91-й день. Российские оккупанты штурмуют Донбасс всеми силами и по мнению некоторых военных аналитиков собрали все наличествующие у них силы для этого. Такое беспрецедентное давление, к сожалению, дает свои плоды: ВСУ пришлось отступить из Светлодарска и его тут же заняли российские войска. Однако атаки не проходят для российской армии бескровно и каждый день они теряют десятки единиц военной техники и сотни — живой силы. Тем временем украинская армия уже вооружилась крупнокалиберной западной артиллерией и успешно применяет ее на фронтах.

В этой трансляции "Телеграф" информирует о главных событиях, произошедших в Украине и мире 25 мая. Однако читатели могут получать новости более оперативно в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове около полуночи жители слышали минимум два взрыва.

Министр торговли США Джина Раймондо призвала надолго лишить россию преимуществ глобальной экономики. "россия должна испытать серьезные долгосрочные последствия за свое поведение. Ее необходимо на долгое время лишить преимуществ мировой экономики и глобального экономического порядка", — заявила Раймондо на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она отметила, что меры экспортного контроля в отношении рф "в ближайшем будущем не отменят".

Напомним, что о ситуации в стране за 22 мая можно прочесть в новости: "Война — день 88: россияне давят на Донбассе, а Украина получает беспрецедентную помощь".

Информация за 23 мая доступна в материале: "Война — день 89: оккупанты пытаются взять Северодонецк, неся существенные потери".

А главные события за 24 мая доступны в материале: "Война — день 90: три месяца Украина с помощью десятков стран мира отражает российское нашествие".