ЕС без единства и путин в своем мире: 5 главных заявлений Зеленского на Украинском завтраке в Давосе

Президент заявил, что после военных действий в любом случае будут переговоры, но с каким президентом россии — вопрос

В Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, состоялся Украинский завтрак, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. О чем сказал украинский лидер в своем онлайн-обращении – подробнее в материале "Телеграф".

О санкциях

Если мы говорим о единстве (Запада – Ред.), то должны говорить о единстве во всем, предоставлении оружия, предоставлении права на вступление в ЕС. Что мы сейчас видим? Разве есть единство в ЕС? Мы дошли до шестого пакета (санкций – Ред.). В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время россия заработает 200 млрд долларов. За эти суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии ничего не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир… Им говорят, что там в Украине люди умирают, дети гибнут, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приехали из россии и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: "Все понятно. Так что с нефтью? Где нам брать деньги?"

Об "Азовстали"

Единственный положительный момент (в переговорах с рф – Ред.) – если можно сказать, что это позитив – это то, что стороны начали говорить о разблокировании "Азовстали" и вывозе людей из Мариуполя. Гражданских людей прежде всего вывозили, а потом уже и с завода "Азовсталь" вывозили людей – раненых, тяжелых. Поэтому я считаю, что был хоть какой-то позитив.

О переговорах

Мы понимаем, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров, и будет точно мир. Вопрос, с кем Украина будет договариваться, с каким президентом россии. Это тоже зависит от желания действующего президента рф.

О путине

На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент рф не понимает, что происходит до конца. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки… Нам некуда уходить с этой земли.

О Китае

Я не уверен, что Китай это будет делать (подталкивать рф к окончанию войны, — Ред.). Я думаю, что Китай избрал политику быть в стороне. Я считаю, что Украину устраивает эта политика. Это лучше, чем помогать россии.

Напомним, в Давосе (Швейцария) продлится до 26 мая Всемирный экономический форум. Российских представителей в этом году там нет. В понедельник, 23 мая, состоялось онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал россию государством военных преступлений и призвал мировое сообщество действовать более жестко, что касается санкций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жесткая риторика Зеленского в Давосе вполне обоснована. Так считает политолог Игар Тышкевич.