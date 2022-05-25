Разблокировка портов, обмен пленными и переговоры: россия сделала несколько громких заявлений

мид рф прокомментировало важные для Украины вопросы, в очередной раз выдвинув свои требования

В министерстве иностранных дел россии выступили с рядом заявлений насчет украинских портов, обмена пленными украинскими защитниками, а также возобновления переговорного процесса с Киевом.

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Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-центре мид рф, — пишут росСМИ.

Так, согласно заявлениям российского ведомства, российская федерация готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокирования украинских портов, однако потребовала Киева разминировать их.

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Кроме того, в мид рф сообщили, что кремль может согласиться на рассмотрение вопроса об обмене пленными, но украинских защитников, в том числе тех, что почти три месяца держали оборону блокадного Мариуполя, а сейчас находятся в российском плену, россия отдаст под трибунал.

В частности, по словам заместителя главы ведомства андрея руденко, обмен пленными между Украиной и россией возможен только после того, как украинские военные будут осуждены.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдались в плен (украинские защитники, — ред. редакцией) будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — пояснил он.

Что касается заявления президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении переговорного процесса с москвой только в случае возвращения оккупационных войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года, то это требование в россии считают неконструктивным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская федерация, ведущая кровавую войну против Украины, за три месяца боевых действий на украинских землях смогла захватить почти втрое большее количество территорий по сравнению с количеством, которое имела до полномасштабного вторжения. Сейчас в оккупации россии находится 20% украинских территорий, хотя до 24 февраля, их было всего 7%.

В то же время украинцы не собираются уступать агрессору и продолжают отстаивать свою свободу и землю Родины. По мнению президента Владимира Зеленского, главным оружием Украины в войне против россии является сплоченность украинцев.