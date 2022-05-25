Зеленский в Давосе рассказал про самое сильное оружие Украины

Президент также выразил уверенность в переговорах после окончания военной фазы противостояния, но есть один нюанс

Украинский президент Владимир Зеленский на всемирном форуме в Давосе во время "Украинского завтрака" выступил онлайн.

Президент отметил, что наиболее сильным оружием Украины во время войны против россии стало объединение всех украинцев на начальном этапе вторжения.

При этом он говорил об отсутствии объединения среди западных стран. Зеленский сказал, что не видит объединения Запада, включая Европу по трем вопросам:

поставки оружия

вступление Украины в ЕС

принятие в НАТО Швеции и Финляндии.

Также глава государства высказал уверенность, что острая фаза войны с тяжелыми боями закончится миром и столом переговоров: "вопрос с кем будет договариваться Украина, с каким президентом россии будет договариваться Украина".

Говоря о войне в Украине, Зеленский также сказал, что россия не показывает интереса к настоящим переговорам. Президент также назвал факторы, которые повлияют на скорейшее завершение войны:

желание Запада по поддержке Украины оружием и финансово

желание российской федерации.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты проанализировали риторику президента в Давосе, а также рассказали, какие результаты принесет выступление.