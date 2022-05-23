Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал, какие результаты для Украины может принести выступление Зеленского на Давосском форуме

В понедельник, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе. Среди прочего, заявил, что россия стала государством военных преступлений. Что если бы страны мира еще в 2021 году ввели санкции против рф, то возможно удалось бы избежать вторжения. Что Украине нужно оружие, которое мы запрашиваем, а не только то, которое нам дают.

Важно понимать, что форум в Давосе – это площадка, на которой можно решать те или вопросы. Именно на этой площадке часто озвучивались темы и проблемы, которые становились потом глобальными. Искались методы их преодоления. Предпринималась своеобразная попытка заглянуть за горизонт. Этим Давосский форум интересен.

Он интересен также тем, что это не саммит исключительно глав государств. Там встречаются и люди бизнеса. Те, кто понимает, что такое выгода, что такое риски. И есть возможность непосредственно общаться как с главами государств (а также обращаться к тем, кто следит за форумом дистанционно), так и представителями бизнеса. В том числе транснационального, имеющего колоссальное влияние на глав ряда государств.

Поэтому продолжение президентом Украины в чем-то жесткой, в чем-то рациональной риторики, которая, к счастью, появилась у официального Киева в последние месяцы, – вполне оправданный шаг.

Как только украинская сторона начнет, как ранее, изображать из себя сирых-убогих и просить помощи, сразу упадет планка восприятия Украины как самостоятельного игрока. Потому что есть огромная разница между тем, кого ты уважаешь и кому помогаешь за дела – и тем, кого ты жалеешь. И эта разница измеряется как возможностями для самого государства, так и в количестве денежных знаков, которое то или иное государство, та или иная структура может получить (на программы развития, на свое будущее), количеством партнерских проектов и так далее.

И это вопрос не только политических амбиций, но и – будущего позиционирования страны, собственно выживания.

Или ты демонстрируешь, что можешь быть резким, непреклонным, когда это надо.

Или тебя начинают жалеть.

Со всеми вытекающими последствиями.