Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич ексклюзивно для "Телеграфа" розповів, які результати для України може дати виступ Зеленського на Давоському форумі

У понеділок, 23 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на форумі у Давосі. Серед іншого заявив, що росія стала державою військових злочинів. Що якби країни світу ще в 2021 році ввели санкції проти росії, то можна було б уникнути вторгнення. Що Україні потрібна зброя, яку ми просимо, а не тільки ту, яку нам дають.

Важливо розуміти, що форум у Давосі – це майданчик, на якому можна вирішувати ті чи питання. Саме на цьому майданчику часто озвучувалися теми та проблеми, які потім ставали глобальними. Шукалися методи їхнього подолання. Була своєрідна спроба зазирнути за обрій. Цим Давоський форум цікавий.

Він також цікавий тим, що це не саміт виключно глав держав. Там трапляються й люди бізнесу. Ті, хто розуміє, що таке зиск, що таке ризики. І є можливість безпосередньо спілкуватися як із главами держав (а також звертатися до тих, хто стежить за форумом дистанційно), так і з представниками бізнесу. У тому числі транснаціонального, що має колосальний вплив на глави країн.

Тому продовження президентом України у чомусь жорсткій, у чомусь раціональній риториці, яка, на щастя, з’явилася в офіційного Києва в останні місяці, є цілком виправданим кроком.

Як тільки українська сторона почне, як раніше, зображати із себе сірих-убогих та просити допомоги, одразу впаде планка сприйняття України як самостійного гравця. Тому що є велика різниця між тим, кого ти поважаєш і кому допомагаєш за справи – і тим, кого ти шкодуєш. І ця різниця вимірюється як можливостями для самої держави, так і в кількості грошових знаків, яку та чи інша держава, та чи інша структура може отримати (на програми розвитку, на своє майбутнє), кількістю партнерських проектів тощо.

І це питання не лише політичних амбіцій, а й майбутнього позиціонування країни, власне виживання.

Або ти демонструєш, що можеш бути різким, непохитним, коли це треба.

Або тебе починають шкодувати.

З усіма наслідками.