росія несе світові чорні руїни: Зеленський потужно звернувся до Заходу у Давосі

Потрібно об’єднатися, щоб зупинити агресора раз і назавжди

росія стала державою військових злочинів, і весь світ має створити прецедент максимальних санкцій проти агресора та відновлення постраждалої країни після війни.

Із заявами про це президент України Володимир Зеленський виступив на форумі у Давосі у понеділок, 23 травня. Ми зібрали найголовніші з них.

"Груба сила не дискутує, а вбиває одразу, як це робить росія в Україні, поки ми з Вами спілкуємося", — наголосив український лідер.

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За його словами, кремль зараз несе світові чорні руїни замість мирних міст, заблоковані порти та повне мін море замість нормальної торгівлі, закрите небо та тисячі ракет замість туризму, і надихає цим інших агресорів.

"Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство проворонить. Буде виглядати як дуже велика колекція військових злочинів", — додав президент.

Він зауважив, що ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО відреагували на те, що відбувається, але цього недостатньо, і світ має створити нові інструменти реагування.

Україна на сьогодні змогла зупинити російських військових і поступово виганяє їх зі своєї землі, але якби країни світу ще у 2021 році запровадили санкції проти рф, то, можливо, вдалося б і уникнути вторгнення.

"Україні потрібна зброя, яку ми просимо, а не тільки ту, яку нам надають", — наголосив Зеленський, зауваживши, що якби Захід одразу дав необхідне озброєння, то вдалося б зберегти десятки тисяч життів.

Зараз, на його думку, світ має створити два прецеденти: приклад повного виходу бізнесу з території країни-агресора та приклад швидкого відновлення країни після війни. Україна при цьому готова надати майданчик для створення організації, яка страхуватиме мир від голоду.

Зеленський також зауважив, що війна може повторюватися, і на цей випадок Україна має мати необхідні договори безпеки, сучасну ППО та впевненість у власних силах.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Зеленський розповів, що на сьогодні на захист України стали вже понад 700 тисяч людей.